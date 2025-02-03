МВД сообщило о новой схеме мошенничества с поддельным сайтом Wildberries
Мошенники создали поддельный сайт Wildberries (WB), чтобы получить доступ к личным данным аккаунтов пользователей маркетплейса, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в телеграм-канале.
«Новая схема для фишинга Wildberries, для реализации которой мошенники просто слегка изменили уже существующую акцию от WB и «T2 мобайл», разместив ее на поддельном домене», — говорится в сообщении.
Мошенники предлагали жертве авторизоваться в аккаунте маркетплейса и предоставить им доступ к личному кабинету.
Накануне аналогичную мошенническую схему провернули злоумышленники с сайтом маркетплейса Ozon. На сайте предлагали получить промокод на 10 тыс. руб. в честь дня рождения, но для этого нужно было связаться через WhatsApp с мошенником, который представлялся «личным менеджером». Фишинговый сайт заблокировали в тот же день.
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