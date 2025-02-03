В Думе предупредили о создании мошенниками фальшивых квитанций ЖКХ
Мошенники используют современные технологии для создания поддельных квитанций ЖКХ. Об этом в беседе с RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
«Основной расчет делается на то, что граждане, получая такую «квитанцию», не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код», — отметил он.
Немкин призвал перед сканированием QR-кода убедиться, что квитанция подлинная, и посоветовал связаться с управляющей компанией, если сумма платежа или реквизиты вызывают сомнения.
«Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях — сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно», — добавил депутат.
Ранее МВД сообщило, что кибермошенники придумали способ красть личные данные из аккаунтов пользователей Ozon. «На сайте предлагают получить промокод на 10 тыс. руб. в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp», — отметили в ведомстве.
Однако при переходе в мессенджер с жертвой связывается не реальный представитель маркетплейса, а мошенник. Если пользователь будет действовать по инструкциям злоумышленника, он рискует потерять доступ к своему аккаунту и личным данным.
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