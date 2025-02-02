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Общество ,  
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В отравившейся дихлофосом красноярской семье погиб пятый ребенок

Пятый ребенок погиб в семье из села Красная Сопка Красноярского края, где в сентябре 2024 года четверо детей умерли из-за отравления дихлофосом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ребенок родился в ноябре. В момент отравления мать была на последних месяцах беременности.

«Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в больнице он не состоял.

Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности.

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Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В сентябре 2024 года семья из шести человек после ужина почувствовала недомогание. У двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день не стало третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый.

В декабре отцу детей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной их гибели стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса).

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Теги
Красноярский край прокуратура


 

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