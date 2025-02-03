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Военная операция на Украине ,  
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Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войск

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Армия Украины начала проведение структурной реорганизации, переходя на корпусную структуру организации войск. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале.

«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — написал Сырский.

Главком отметил, что февраль будет непростым для украинской армии. Сырский добавил, что сейчас армия сосредотачивает основные усилия прежде всего на устойчивом удержании рубежей, а также на «недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей».

В середине января 2025 года Сырский признал, что мобилизация на Украине не закрывает потребности вооруженных сил в личном составе, говоря о случаях перевода военнослужащих, занятых в обслуживании самолетов, в пехоту. Сырский отмечал, что так поступают «в разумных пределах» в отношении служащих из сфер логистики, обслуживания и обеспечения из-за недостаточной укомплектованности подразделений.

По итогам 2024 года в стране мобилизовали порядка 200 тыс. украинцев, что является недостаточным показателем для восполнения потерь, сообщало американское издание The Washington Post.

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Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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