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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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СК сообщил о гибели одного из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Сюжет
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Один из четырех человек, пострадавших при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, скончался, сообщило столичное управление Следственного комитета (СК) России. Следователи не назвали его имя.

ТАСС со ссылкой на источники передал, что пострадавший при взрыве основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице. О смерти Саркисяна также пишет «Коммерсантъ».

Основатель батальона «Арбат» умер после взрыва в «Алых парусах»
Политика
Армен Саркисян

Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Источник РБК сообщил, что основная версия взрыва — заказное убийство.

Саркисян с 2014 года находится в розыске на Украине по обвинению в причастности к организации убийств в центре Киева, сообщала служба безопасности страны. Спецслужба назвала его членом ближнего круга экс-президента Виктора Януковича.

Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Фотогалерея 

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.

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Теги
ЖК «Алые Паруса» пострадавшие гибель Следственный комитет
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