Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ретейлерам

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Правительство России внесло яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители теперь не будут выплачивать вознаграждение ретейлерам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Меры будут действовать в отношении поставщиков куриных яиц первой и второй категорий по ГОСТ 31654-2012, а также сливочного масла с массовой долей жира 72,5%, произведенного по ГОСТ 32261-2013.

Документ вступил в силу с 1 февраля 2025 года.

Производители теперь будут меньше тратить при поставках в супермаркеты, а высвободившиеся деньги пойдут на модернизацию и расширение производства, рассчитывают в кабмине.

В результате эта мера поможет снижению цен производителей для потребителей, в том числе благодаря увеличению производства продукции.

В июле 2016 года в закон «О торговле» были внесены поправки для исправления диспропорции в договорных отношениях между розничными сетями и поставщиками продукции. Исправления вносились для ограничения «аппетитов» торговых сетей и снижения издержек поставщиков и производителей. В соответствии с ними поставщики обязаны платить ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара.