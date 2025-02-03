 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ретейлерам

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Правительство России внесло яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители теперь не будут выплачивать вознаграждение ретейлерам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Меры будут действовать в отношении поставщиков куриных яиц первой и второй категорий по ГОСТ 31654-2012, а также сливочного масла с массовой долей жира 72,5%, произведенного по ГОСТ 32261-2013.

Документ вступил в силу с 1 февраля 2025 года.

Производители теперь будут меньше тратить при поставках в супермаркеты, а высвободившиеся деньги пойдут на модернизацию и расширение производства, рассчитывают в кабмине.

В результате эта мера поможет снижению цен производителей для потребителей, в том числе благодаря увеличению производства продукции.

Минсельхоз не увидел повода для дополнительного регулирования цен на яйца
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В июле 2016 года в закон «О торговле» были внесены поправки для исправления диспропорции в договорных отношениях между розничными сетями и поставщиками продукции. Исправления вносились для ограничения «аппетитов» торговых сетей и снижения издержек поставщиков и производителей. В соответствии с ними поставщики обязаны платить ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
ФАС правительство России масло яйца ретейлер
Материалы по теме
«Известия» узнали о согласии поставщиков снизить цены на молоко и масло
Общество
Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца
Бизнес
В ФАС увидели тенденцию к снижению цен на куриные яйца в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
От Ламара до The Beatles: кто получил «Грэмми» в 2025 году. ФоторепортажОбщество, 13:59 
Как выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса» в МосквеОбщество, 13:47 
ЦИК Белоруссии утвердила победу Лукашенко на президентских выборахПолитика, 13:47
Роналду призвал «Реал» беречь МбаппеСпорт, 13:44
Росреестр рассказал об изменениях при регистрации прав на жильеНедвижимость, 13:39
Основатель батальона «Арбат» умер после взрыва в «Алых парусах»⁠Политика, 13:31
Медведев заявил о хищениях и коррупции в США в рамках помощи КиевуПолитика, 13:26
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
СПБ Биржа подвела итоги первых торгов в выходныеИнвестиции, 13:25
Клуб Дзюбы потерял одного из лидеров из-за перелома ключицыСпорт, 13:25
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 13:22
Богатые россияне переключились с иностранной недвижимости на московскуюНедвижимость, 13:22
Кремль сообщил о продолжении диалога с Сирией о российских базахПолитика, 13:10
СК завел дело о покушении на убийство после взрыва в «Алых парусах»Общество, 13:04
Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ретейлерамОбщество, 13:03