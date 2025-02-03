Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ретейлерам
Правительство России внесло яйца и сливочное масло в перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители теперь не будут выплачивать вознаграждение ретейлерам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Меры будут действовать в отношении поставщиков куриных яиц первой и второй категорий по ГОСТ 31654-2012, а также сливочного масла с массовой долей жира 72,5%, произведенного по ГОСТ 32261-2013.
Документ вступил в силу с 1 февраля 2025 года.
Производители теперь будут меньше тратить при поставках в супермаркеты, а высвободившиеся деньги пойдут на модернизацию и расширение производства, рассчитывают в кабмине.
В результате эта мера поможет снижению цен производителей для потребителей, в том числе благодаря увеличению производства продукции.
В июле 2016 года в закон «О торговле» были внесены поправки для исправления диспропорции в договорных отношениях между розничными сетями и поставщиками продукции. Исправления вносились для ограничения «аппетитов» торговых сетей и снижения издержек поставщиков и производителей. В соответствии с ними поставщики обязаны платить ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара.
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