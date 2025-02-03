Песков назвал сложной работой расследование взрыва в ЖК «Алые паруса»
В Кремле призвали дождаться результатов следствия по делу о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса», в результате которого пострадал основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», — заявил Песков на вопрос корреспондента РБК.
Взрыв произошел утром 3 февраля. Во время него погиб один человек, четверо пострадали, сообщил департамент здравоохранения Москвы. Взрыв был попыткой заказного убийства — это основная версия следствия, сообщил источник РБК.
Один из пострадавших — Армен Саркисян. Источник РБК рассказывал, что взрыв был заранее подготовлен, попытка убийства в отношении главы Федерации бокса носит заказной характер. Охранник Саркисяна погиб.
Холл и подъезд жилого комплекса оказались очень сильно повреждены во время взрыва — выбиты стекла, сломан потолок, следы от взрыва видны на стенах.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии