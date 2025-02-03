Песков назвал сложной работой расследование взрыва в ЖК «Алые паруса»

Фото: СК России

В Кремле призвали дождаться результатов следствия по делу о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса», в результате которого пострадал основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», — заявил Песков на вопрос корреспондента РБК.

Взрыв произошел утром 3 февраля. Во время него погиб один человек, четверо пострадали, сообщил департамент здравоохранения Москвы. Взрыв был попыткой заказного убийства — это основная версия следствия, сообщил источник РБК.

Один из пострадавших — Армен Саркисян. Источник РБК рассказывал, что взрыв был заранее подготовлен, попытка убийства в отношении главы Федерации бокса носит заказной характер. Охранник Саркисяна погиб.

Холл и подъезд жилого комплекса оказались очень сильно повреждены во время взрыва — выбиты стекла, сломан потолок, следы от взрыва видны на стенах.