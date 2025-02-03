На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолет
На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолет МЧС. Это видно на кадрах, которые сняли очевидцы с места. На видео вертолет взлетает от жилого комплекса.
Взрыв произошел утром 3 февраля. Во время него погиб один человек, четверо пострадали, сообщил департамент здравоохранения Москвы. Взрыв был попыткой заказного убийства — это основная версия следствия, сообщил источник РБК.
Холл и подъезд жилого комплекса оказались очень сильно повреждены во время взрыва — выбиты стекла, сломан потолок, следы от взрыва видны на стенах.
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