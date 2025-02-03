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Зампрокурора Москвы выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Обстановка на месте происшествия&nbsp;
Обстановка на месте происшествия  (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков прибыл на место взрыва в ЖК «Алые паруса» на северо-западе города, сообщило надзорное ведомство.

Там уточнили, что соответствующее поручение ему дал прокурор Москвы Максим Жук.

Также на месте находятся руководитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Андрей Стрижов и прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

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Фото:Мобильный репортер / АГН «Москва»

Взрыв произошел утром 3 февраля в холле жилого комплекса «Алые паруса». По информации правоохранительных органов, звонившие очевидцы сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

ТАСС сообщил, что погиб один человек, не менее трех человек пострадали. Агентство «Москва» сообщает о пяти пострадавших.

ЖК «Алые паруса» расположен на ул. Авиационная на северо-западе столицы. Его строили в 2001–2016 годах. В комплекс входят несколько зданий от 27 до 48 этажей.

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Теги
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