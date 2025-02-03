Руководитель московского СК выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Фото: АГН «Москва»

Руководитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Андрей Стрижов выехал на место взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее столичная прокуратура сообщала о прибытии в ЖК прокурора Северо-Западного административного округа Максима Киселева.

В московском СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Взрыв произошел утром 3 февраля в холле жилого комплекса «Алые паруса». По информации правоохранительных органов, звонившие очевидцы сообщили «о сильном хлопке внутри здания».

ТАСС сообщил, что погиб один человек, не менее трех человек пострадали. Агентство «Москва» сообщает о пяти пострадавших.

ЖК «Алые паруса» расположен на ул. Авиационная на северо-западе столицы. Его строили в 2001–2016 годах. В комплекс входят несколько зданий от 27 до 48 этажей.