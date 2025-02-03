Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв

Работа врачей после взрыва в ЖК «Алые паруса» попала на видео

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Врачи скорой помощи кладут пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в машины. Это видно на новом видео, которое сняли жильцы жилого комплекса. Утром 3 февраля в доме прогремел взрыв.

Во время него погиб один человек, еще как минимум три человека пострадали. Взрыв произошел в холле жилого дома, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.