Новое видео от ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв
Врачи скорой помощи кладут пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса» в машины. Это видно на новом видео, которое сняли жильцы жилого комплекса. Утром 3 февраля в доме прогремел взрыв.
Во время него погиб один человек, еще как минимум три человека пострадали. Взрыв произошел в холле жилого дома, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
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