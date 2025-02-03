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На Украине в результате атаки дронов погиб 18-летний подданный Великобритании Джеймс Уилтон, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление близкого друга погибшего по имени Джейсон.

По данным издания, он погиб в июле 2024 года в тот момент, когда группа наемников пересекала открытое поле, где Уилтона атаковали дроны.

«Мне потребовалось две-три секунды, чтобы заметить это, затем я увидел это и понял, что мы находимся в худшей из возможных ситуаций — в открытом поле, где некуда бежать. Как только на него нацелился дрон, у Джеймса не осталось ни единого шанса. Он был всего в 30 м от линии траншеи, когда я увидел, как взорвался беспилотник», — вспоминает Джейсон.

Тело погибшего наемника кремировали. На прощание с сыном приехал его отец.

Друг погибшего также рассказал, что Уилтон был родом из графства Йоркшир. Он отправился в зону боевых действий в возрасте 17 лет — за четыре месяца до своей гибели. Сам друг погибшего британца — американец, который также отправился на Украину в качестве добровольца. Спустя некоторое время после смерти друга он потерял ногу. Сейчас американец проходит лечение в центре протезирования и реабилитации Superhumans Centre, недавно открывшемся в городе Винники Львовской области.

«Нам пришлось пересечь открытое поле без деревьев, без укрытий, без ничего, чтобы пополнить запасы других солдат. Я был руководителем группы, и нас было шестеро. Мы шли группами по два человека на расстоянии 20 м друг от друга. Я и Джеймс были последними двумя бойцами. Это была первая и последняя миссия Джеймса», — рассказал Джейсон.

Он отметил, что погибший был самым младшим из наемников. Многие относились к нему как к младшему брату, вспоминает Джейсон. Став свидетелем гибели британца, он продолжил сражение и смог эвакуировать еще троих раненых, которые впоследствии все выжили, сообщает издание. Однако через четыре дня Джейсон наступил на мину и потерял часть левой ноги.

Отец погибшего в беседе с изданием рассказал, что не может смириться с утратой. «Я не хотел, чтобы он уезжал, но его сердце было настроено на это. Он хотел помочь Украине», — поделился мужчина.

В ноябре 2024 года стало известно о гибели в Донбассе британского наемника Лиама Лава, воевавшего на стороне ВСУ. По данным родственников, мужчина был убит минометным снарядом в Лимане.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, становятся законными целями российских военных. Он отметил, что Москва в курсе участия в боях на стороне ВСУ иностранцев. «Они с оружием в руках воюют против наших военных — соответственно, они становятся законными целями», — подчеркнул Песков.