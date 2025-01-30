CNN: более 20 американских наемников пропали без вести на Украине

CNN сообщил о пропаже более 20 американских наемников на Украине

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Более 20 наемников из США пропали без вести в ходе военной операции на Украине, следует из данных расследования, проведенного телеканалом CNN.

Телеканал отмечает, что за последние шесть месяцев резко возросло число погибших среди иностранных граждан, участвующих в конфликте, потому что ими «заполняются бреши» в обороне Украины.

Тела по меньшей мере пяти американских наемников, погибших в течение последнего полугода, не удается вывезти с поля боя, говорится в материале.

В середине декабря 2024 года исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова со ссылкой на данные Минобороны заявила, что Россия ликвидировала около 6,5 тыс. из 15 тыс. прибывших на Украину иностранных наемников. По ее словам, на Украину с целью выступить на стороне украинской армии приехали военные из 110 стран.