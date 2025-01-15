В Кремле оценили сообщения о гибели австралийского наемника

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, становятся законными целями российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Так Песков ответил на информацию о том, что Австралия обеспокоена судьбой своего наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, предположительно, убитого в зоне спецоперации. По словам Пескова, до Кремля эти сообщения не доходили.

«Мне неизвестно о том, поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами. Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило. Может быть, есть смысл проверить это в нашем МИДе», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва в курсе участия в боях на стороне ВСУ иностранцев. «Они с оружием в руках воюют против наших военных — соответственно, они становятся законными целями», — подчеркнул Песков.

15 января посла России в Канберре Алексея Павловского вызвали в МИД Австралии из-за сообщений о смерти австралийского гражданина Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в российский плен. По словам главы ведомства Пенни Вонг, австралийские власти еще не проверили сообщения о смерти Дженкинса, но «серьезно обеспокоены его состоянием».

В ответ на обращение Канберры к Москве представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что информация проверяется. Она подчеркнула, что в случае ее подтверждения ответственными будут власти Австралии, потому что они «попустительствуют австралийским наемникам», участвующим в конфликте на стороне Украины.

За 2024 год российские суды заочно вынесли более 50 приговоров иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ. Всего к уголовной ответственности по статье о наемничестве привлечены более 750 человек, в том числе граждане Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США и других стран.