Обстановка на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве. Видео
К ЖК «Алые Паруса» в Москве после взрыва приехали машины полиции, скорой помощи и пожарных. Это следует из видео, которое сняли очевидцы у здания дома.
Там утром 3 февраля прогремел взрыв. Во время него один человек погиб, от 3 до 5 — пострадали.
Взрыв произошел в холле жилого комплекса, сообщал источник РБК.
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