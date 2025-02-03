При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» есть пострадавшие
При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве есть пострадавшие.
По данным «РИА Новости», пострадали три человека. Агентство «Москва» сообщает о пяти пострадавших. Взрыв произошел в холле жилого комплекса, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Информация о количестве пострадавших уточняется, добавил источник РБК.
ЖК «Алые паруса» находится на Авиационной улице в Москве. Его строили в 2001–2016 годах. В комплекс входят несколько зданий от 27 до 48 этажей.
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