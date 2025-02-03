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Общество ,  
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«Аэрофлот» спрогнозировал увеличение цен на авиабилеты на уровне инфляции

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Цены на авиабилеты в 2025 году увеличатся на уровне инфляции, заявил гендиректор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский в интервью «России 24».

«В 2025 году мы ожидаем и для себя прогнозируем изменения стоимости билетов на уровне инфляции», — сказал он.

Александровский добавил, что со своей стороны руководство компании будет оптимизировать расходы и стараться повысить эффективность работы, чтобы «обеспечить такие значения».

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

В конце января этого года директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероника Ходырева сообщила о том, что всем российским авиакомпаниям к сентябрю 2025 года нужно сформировать ценовую политику продаж авиабилетов. Антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минтрансом направила в авиакомпании письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков.

«Аэрофлот» и S7 Airlines определили, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля продаваемых по максимальному тарифу билетов — менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику «инициативные льготные программы» для отдельных категорий граждан, отметила ранее «Известия». ФАС согласовала предоставленные компаниями документы. В ведомстве рассчитывают, что другие российские авиаперевозчики последуют этому примеру.

По данным Росстата, годовая инфляция в России составила 9,52%. Российские предприятия в свои бизнес-прогнозы закладывают инфляцию 10,7% в 2025 году, что более чем в два раза превышает прогноз ЦБ.

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Теги
Аэрофлот Инфляция Авиабилеты рост цен Сергей Александровский
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