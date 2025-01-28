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«Известия» узнали крайний срок установления потолка цен на авиабилеты

«Известия»: авиакомпании к сентябрю должны установить потолок цен на авиабилеты
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Всем российским авиакомпаниям к сентябрю 2025 года нужно сформировать ценовую политику продаж авиабилетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Вероники Ходыревой по итогам прошедшего в Совете Федерации круглого стола.

В пресс-службе ФАС России изданию сообщили, что антимонопольная служба совместно с Минтрансом направила в авиакомпании письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик перевозчиков.

«Аэрофлот» и S7 Airlines определили, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля продаваемых по максимальному тарифу билетов — менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику «инициативные льготные программы» для отдельных категорий граждан, отмечает издание. ФАС согласовала предоставленные компаниями документы. В ведомстве рассчитывают, что другие российские авиаперевозчики последуют этому примеру.

Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли
Бизнес
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Впервые данную инициативу ФАС озвучила в ноябре 2024 года. Тогда в антимонопольной службе заявляли, что авиакомпании должны отразить в документах методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в экономклассе. «Авиакомпаниям необходимо обосновать выбор метода ценообразования с приведением наглядного примера», — поясняла служба.

В Минтрансе отмечали, что новые меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным, а также повысят осведомленность граждан о способах сэкономить при покупке авиабилетов.

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Теги
цены на авиабилеты Авиакомпании ФАС Минтранс РФ
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