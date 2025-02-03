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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Каспийским морем дроне

Над Каспийским морем сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Противовоздушная оборона уничтожила в понедельник утром беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Каспийским морем, сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что дрон сбили около 7:50 мск над акваторией Каспийского моря.

Над Каспийском обнаружили беспилотники
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что власти региона зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники.

Перед этим Росавиация сообщила, что аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы с 7:44 мск временно не принимают и не отправляют рейсы.

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Теги
Минобороны дроны Каспийское море Военная операция на Украине
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