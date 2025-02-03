Минобороны сообщило о сбитом над Каспийским морем дроне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Противовоздушная оборона уничтожила в понедельник утром беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Каспийским морем, сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что дрон сбили около 7:50 мск над акваторией Каспийского моря.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что власти региона зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники.

Перед этим Росавиация сообщила, что аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы с 7:44 мск временно не принимают и не отправляют рейсы.