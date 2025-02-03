Над Каспийском обнаружили беспилотники
Власти Дагестана зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники, сообщил глава региона Сергей Меликов.
По его словам, дроны заметили в городе «над объектами». «Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — уточнил он.
Разрушений и пострадавших нет, но работа всех органов власти переведена в режим оперативного штаба.
Он призвал не поддаваться панике и не распространять фото и видео с мест событий.
Как ранее сообщили в Росавиации, аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы с 7:44 мск временно не принимают и не отправляют рейсы.
Ночью и рано утром 3 февраля аналогичные меры принимали в аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска, позднее часть из них отменили.
Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. В частности, в Волгограде обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания, на этом фоне возникли перепады напряжения в электросети.
По информации Минобороны, за ночь над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии