Над Каспийском обнаружили беспилотники

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Власти Дагестана зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники, сообщил глава региона Сергей Меликов.

По его словам, дроны заметили в городе «над объектами». «Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — уточнил он.

Разрушений и пострадавших нет, но работа всех органов власти переведена в режим оперативного штаба.

Он призвал не поддаваться панике и не распространять фото и видео с мест событий.

Как ранее сообщили в Росавиации, аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы с 7:44 мск временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ночью и рано утром 3 февраля аналогичные меры принимали в аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска, позднее часть из них отменили.

Это произошло на фоне атак беспилотников на российские регионы. В частности, в Волгограде обломки дрона упали на территории нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания, на этом фоне возникли перепады напряжения в электросети.

По информации Минобороны, за ночь над шестью российскими регионами перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников.