Суд отказал «ангарскому маньяку» в снятии обвинений из-за срока давности

Михаил Попков (Фото: Дмитрий Дмитриев / ЕРА / ТАСС)

Три последних убийства, совершенные «ангарским маньяком» Михаилом Попковым, не имеют срока давности, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы в распоряжении агентства.

В документах говорится, что суд не нашел основания для освобождения Попкова от ответственности из-за сроков давности. Такое решение суд принял, «учитывая тяжесть предъявленного подсудимому обвинения, повышенную общественную опасность и обстоятельства совершенных преступлений», а также «личность Попкова М.В. с выявленной у него гомицидоманией».

Гомицидомания — влечение к самоубийству или убийству, патологический интерес к смерти других людей.

В ноябре 2023 года уже осужденный пожизненно Попков получил еще десять лет лишения свободы за три убийства, которые он совершил с 1997 по 2003 год.

По версии следствия, в октябре 1997 года и марте 1998 года Попков задушил двух женщин, тело одной из них он облил бензином и поджег, в октябре 2003 года он убил еще одну женщину, нанеся ей не менее 40 ударов ножом.

В январе 2023 года сам Попков рассказал в программе «Вести», что к нему приезжали «гипнотизеры» и он написал явку с повинной в убийстве двух женщин в конце 1990-х.

В прошлом январе его этапировали из Иркутска, где он находился в СИЗО, в колонию в Мордовии.

Преступления Попков совершал на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. Он нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет: позже фрагменты тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

До 1999 года Попков работал в МВД, где получил звание младшего лейтенанта, после этого устроился в частное охранное предприятие. В 2012 году его задержали во Владивостоке.

У «ангарского маньяка» есть два пожизненных срока: первый — за убийство 22 женщин и одно покушение на убийство, второй — за 59 новых эпизодов убийств и изнасилований, а также за убийство коллеги-милиционера в 1999 году.