«Ангарского маньяка» отправили в колонию в Мордовию

Серийного убийцу Михаила Попкова (известного как «ангарский маньяк») этапировали из Иркутска, где он находился в СИЗО, в колонию в Мордовии, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В рамках нового уголовного дела за три убийства Попков получил еще десять лет лишения свободы. По данным следствия, с 1997 по 2003 год осужденный убил трех женщин: в октябре 1997-го и марте 1998-го на берегу реки Ангары он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет, тело одной из них он облил бензином и поджег; в октябре 2003-го подсудимый нанес не менее 40 ударов ножом 31-летней женщине в районе Ново-Ленинского кладбища.

Своих жертв Попков встречал в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, в том числе на остановках общественного транспорта, и предлагал подвезти их или провести с ним время. После этого он увозил женщин в безлюдные места.

«Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу. В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — заявили в прокуратуре Иркутской области.

Преступления он совершал на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год. Попков нападал на женщин в возрасте от 16 до 40 лет, позже фрагменты их тел находили в лесных массивах и у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов области.

До 1999 года Попков работал в МВД, где получил звание младшего лейтенанта, после этого устроился в частное охранное предприятие. В 2012 году его задержали во Владивостоке.

У «ангарского маньяка» есть два пожизненных срока: первый — за убийство 22 женщин и одном покушении на убийство, второй — за 59 новых эпизодов убийств и изнасилований, а также за убийство коллеги-милиционера в 1999 году.