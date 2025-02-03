Трамп исключил участие американских солдат в вопросе с Панамским каналом

Решение вопроса с Панамским каналом не требует участия американских солдат, заявил президент США Дональд Трамп, его слова передал телеканал Fox.

«Я не думаю, что в Панаме понадобятся войска», — сказал политик журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.

Республиканец добавил, что канал «был отдан Панаме по глупости», она нарушила соглашение, поэтому США заберут его обратно «или произойдет нечто очень мощное».

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Трамп сделал предварительное заключение о том, что влияние Коммунистической партии Китая представляет угрозу и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль США над Панамским каналом. По его словам, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по этой водной артерии. Кроме того, влияние на канал, по его словам, оказывает Китай.