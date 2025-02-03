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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп исключил участие американских солдат в вопросе с Панамским каналом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Решение вопроса с Панамским каналом не требует участия американских солдат, заявил президент США Дональд Трамп, его слова передал телеканал Fox.

«Я не думаю, что в Панаме понадобятся войска», — сказал политик журналистам в аэропорту по пути в Белый дом.

Республиканец добавил, что канал «был отдан Панаме по глупости», она нарушила соглашение, поэтому США заберут его обратно «или произойдет нечто очень мощное».

Рубио заявил, что Трамп против статус-кво по ситуации с Панамским каналом
Политика

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Трамп сделал предварительное заключение о том, что влияние Коммунистической партии Китая представляет угрозу и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль США над Панамским каналом. По его словам, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по этой водной артерии. Кроме того, влияние на канал, по его словам, оказывает Китай.

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Персоны
Дональд Трамп Панамский канал американские солдаты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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