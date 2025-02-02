Сослуживец вице-губернатора Приморья рассказал, где он погиб
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, о смерти которого стало известно в воскресенье, 2 февраля, погиб во время выполнения боевых задач в Курской области, рассказал «РИА Новости» депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Он участвовал в боевых действиях в зоне военной операции вместе с Ефремовым с ноября 2022 года.
В настоящее время из-за продолжающихся боевых действий в регионе «погибших пока не доставили». Тарабарин затруднился назвать сроки, когда тело погибшего вице-губернатора доставят в Приморье.
«Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации», — добавил депутат. Его имя и звание Тарабарин не назвал. Неизвестно также, где именно служит сын Ефремова.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в телеграм-канале выразило соболезнования в связи с гибелью Ефремова. В ведомстве рассказали, что тот участвовал в «самых жестких операциях». В министерстве также рассказали, что у вице-губернатора остались четверо детей.
Сергей Ефремов погиб 2 февраля, «выезжая на рекогносцировку» (изучение местности), сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко. Вице-губернатор был командиром добровольческого отряда «Тигр», который в июне 2022 года организовал вместе с Кожемяко. В августе 2024 года он вместе с бойцами отряда, вернувшимися из зоны военной операции, отправился в Курскую область для участия в освобождении приграничной зоны региона.
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