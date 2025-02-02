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Война Израиля с ХАМАС ,  
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«РИА Новости» сообщило, что замглавы политбюро ХАМАС приедет в Москву

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Муса Абу Марзук
Муса Абу Марзук (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Приезд в Москву делегации движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро группировки Мусой Абу Марзуком запланирован на 3 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации.

«В понедельник (3 февраля. — РБК)», — рассказал собеседник. В российской столице, как отметил источник, должны пройти переговоры в Министерстве иностранных дел.

РБК направил запрос в МИД России.

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Это будет третий визит палестинского движения в Москву после начала войны ХАМАС с Израилем.

Первый визит состоялся 26 октября 2023 года. Тогда стороны обсуждали освобождение заложников, эвакуацию россиян и других иностранцев. Израиль расценил приглашение делегации в российскую столицу как поддержку терроризма и призвал Москву «немедленно изгнать» членов группировки.

Следующая встреча прошла 19 января 2024 года. Во время визита стороны также обсудили прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Россия после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила нападение боевиков на страну, в то же время зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «нельзя закрывать глаза» на происходящее. Он связал обострение конфликта на Ближнем Востоке с «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины».

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ХАМАС Москва МИД Россия


 

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