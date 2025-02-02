Финский премьер счел «очень серьезной ситуацией» возможные пошлины США

Петтери Орпо (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Возможный ввод пошлин со стороны США на импорт товаров из стран Евросоюза является «очень серьезной ситуацией», заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает общественный вещатель Yle.

«Это, конечно, очень серьезная ситуация. Мы уже видели, что он [президент США Дональд Трамп] реализует эти угрозы в области торговой политики. Но мы еще не видели никаких конкретных заявлений [в отношении ЕС]», — сказал он.

Как подчеркнул Орпо, в ЕС должны сплотиться и «рассматривать рамки переговоров». По его словам, этот вопрос будут обсуждать лидеры стран Евросоюза на неформальном саммите в понедельник, 3 февраля. Они рассмотрят позицию ЕС и ответные меры в случае введения пошлин.

Подобные опасения возникли, в частности, на фоне ввода пошлин со стороны США в отношении Канады (25%), Мексики (25%) и Китая (10%). Трамп связывал меры против этих стран с борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

Канада приняла в ответ аналогичные меры. Министерство торговли Китая заявило, что такие односторонние меры нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила реализовать «тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики».

Кроме этого, Трамп заявил, что «совершенно точно» намерен ввести пошлины на товары из Европейского союза в будущем. По его словам, ЕС относится к США «очень, очень несправедливо» в том, что касается налога на добавленную стоимость.