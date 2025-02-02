За полтора часа над Россией средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ
Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за 1,5 часа, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«С 13.20 до 14.50 мск <...> уничтожены <...> два БПЛА — над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.
На Крымском мосту около 12.00 мск 2 февраля перекрывали движение автотранспорта, его открыли спустя час.
После начала военной операции на Украине Минобороны России регулярно сообщает об уничтоженных беспилотниках ВСУ.
Так, в ночь на 2 февраля средства ПВО сбили пять беспилотников над тремя российскими регионами. Три из них — над Курской областью и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей.
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