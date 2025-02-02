Гладков рассказал о погибшей после атаки беспилотника женщине

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В Белгородской области в больнице от ранений, полученных в результате атаки беспилотника, скончалась местная жительница, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая сегодня в результате атаки беспилотника на автомобиль», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что полученные травмы были несовместимы с жизнью. Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Как он писал ранее, атака на легковой автомобиль произошла на участке дороги Белгород — Шебекино. Тогда также пострадал мужчина — его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног, а у женщины были множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и рук.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Так, в воскресенье, 2 февраля, в поселке Малиновка в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мужчина.