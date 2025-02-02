Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя час
На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Его приостановили в 12.00 мск, а около 13.00 — открыли снова.
Примерно в это же время приостанавливал движение морской транспорт Севастополя. Спустя час он также возобновил работу.
На юго-западе Ростовской области около 12.00 объявили опасность атаки дронов. Один беспилотник к тому моменту там уже сбили. Врио губернатора Юрий Слюсарь отмечал, что «отражение воздушной атаки продолжается».
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