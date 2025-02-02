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Общество ,  
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В Сергиевом Посаде при пожаре на территории завода пострадал мужчина

В Сергиевом Посаде при пожаре на территории завода пострадал мужчина
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На территории предприятия «Окна столицы» в Сергиевом Посаде загорелись 11 бытовок, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

Под угрозой возгорания еще 22 временных помещения, пожарные пытаются не допустить распространения огня, отметили власти.

В результате пожара пострадал мужчина 2001 года рождения. Он получил ожоги рук первой и второй степени, его госпитализировали.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Московской области, в управление СК по Московской области и региональный минздрав.

Хостел в Тушино загорелся из-за замыкания проводки под потолком
Общество
Фото:Евгений Мессман / ТАСС

31 января в хостеле в Сходненском тупике на северо-западе Москвы произошел пожар. Спасатели локализовали огонь на 2 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали около 300 человек. К тушению пламени привлекли поезд и четыре вертолета. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание проводки под потолком, сообщили в СК.

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Теги
Сергиев Посад пожар МЧС новости Московская область


 

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