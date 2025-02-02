Польский военный совершил самоубийство у границы с Белоруссией
Польский военнослужащий, несущий службу на границе с Белоруссией, совершил самоубийство, сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х (Twitter).
Военный участвовал в операции «Безопасное Подлясье», которую Варшава проводит с августа 2024 года для усиления охраны границы с Белоруссией.
«Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.
В командовании сообщили, что семье погибшего военнослужащего окажут психологическую поддержку.
В середине 2021 года на границе двух стран собрались несколько тысяч мигрантов, которые намеревались попасть в страны ЕС. С тех пор нелегальные мигранты периодически пытаются перейти границу с Польшей. На фоне кризиса Варшава усилила группировки войск в этих районах, Минск проводил военные учения рядом с польской границей.
В середине января Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
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