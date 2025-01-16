Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе

Лукашенко о пунктах пропуска на границе с Польшей: пусть хоть все закроют

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пропусков на границе с республикой. Об этом он заявил журналистам во время посещения Минского городского технопарка, передает БелТА.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — заявил Лукашенко. Он напомнил, что Польша ввела санкции против Белоруссии. «Ввели — хорошо», — сказал белорусский президент.

Он также добавил, что не будет «с петлей на шее» защищать поляков, которые «набросили на мой народ санкции». Глава государства отметил, что Белоруссия не борется против миграции и людей, которые хотят жить в республике и идут туда.

«То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — резюмировал глава государства.





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