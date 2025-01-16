Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пропусков на границе с республикой. Об этом он заявил журналистам во время посещения Минского городского технопарка, передает БелТА.
«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — заявил Лукашенко. Он напомнил, что Польша ввела санкции против Белоруссии. «Ввели — хорошо», — сказал белорусский президент.
Он также добавил, что не будет «с петлей на шее» защищать поляков, которые «набросили на мой народ санкции». Глава государства отметил, что Белоруссия не борется против миграции и людей, которые хотят жить в республике и идут туда.
«То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — резюмировал глава государства.
Власти Польши закрыли последний грузовой пограничный переход «Кукурыки» — «Козловичи» для грузовых автомобилей, следующих из Белоруссии, 10 июля 2024 года. Этот погранпереход был последним работающим грузовым пунктом пропуска на границе с Польшей. Погранпункт «Брузги» — «Кузница Белостоцкая» был закрыт осенью 2021 года, «Берестовица» — «Бобровники» — в начале 2023 года. «Брест» — «Тересполь» обслуживает только пассажирский транспорт.
Читайте РБК в Telegram.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов