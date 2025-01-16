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Политика ,  
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Лукашенко предложил Польше закрыть все пункты пропуска на границе

Лукашенко о пунктах пропуска на границе с Польшей: пусть хоть все закроют
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не возражает против закрытия Польшей всех пограничных пропусков на границе с республикой. Об этом он заявил журналистам во время посещения Минского городского технопарка, передает БелТА.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — заявил Лукашенко. Он напомнил, что Польша ввела санкции против Белоруссии. «Ввели — хорошо», — сказал белорусский президент.

Он также добавил, что не будет «с петлей на шее» защищать поляков, которые «набросили на мой народ санкции». Глава государства отметил, что Белоруссия не борется против миграции и людей, которые хотят жить в республике и идут туда.

«То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет», — резюмировал глава государства.

Что происходит на подступах к границе Белоруссии с Польшей. Репортаж РБК
Политика
Фото:ТАСС


Власти Польши закрыли последний грузовой пограничный переход «Кукурыки» — «Козловичи» для грузовых автомобилей, следующих из Белоруссии, 10 июля 2024 года. Этот погранпереход был последним работающим грузовым пунктом пропуска на границе с Польшей. Погранпункт «Брузги» — «Кузница Белостоцкая» был закрыт осенью 2021 года, «Берестовица» — «Бобровники» — в начале 2023 года. «Брест» — «Тересполь» обслуживает только пассажирский транспорт.

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Белоруссия Польша пограничный пункт пропуска государственная граница
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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