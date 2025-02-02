 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области сбили беспилотник

Слюсарь: в Ростовской области объявлена опасность атаки дронов, один уже сбит
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

На юго-западе Ростовской области объявлена опасность атаки дронов, один беспилотник уже сбила мобильная огневая группа, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Он добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.

В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчина
Политика

В Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей в период с 10.00 до 11.10 мск.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, были уничтожены пять беспилотников. Дроны сбили над Курской, Белгородской и Брянской областями.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Ростовская область Юрий Слюсарь Военная операция на Украине беспилотники


 

Материалы по теме
На предприятии под Нижним потушили пожар, начавшийся из-за дронов
Политика
Владимирский губернатор сообщил об упавшем дроне в Судогодском районе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Захарова пообещала неотвратимое наказание за удар по интернату в СуджеПолитика, 13:29
Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя часОбщество, 13:15
В Ростовской области сбили беспилотникПолитика, 13:02
В ВСУ заявили, что Украине «станет только хуже» от прекращения огняПолитика, 12:58
Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союзаСпорт, 12:54
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУПолитика, 12:50
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиковПолитика, 12:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Сайт USAID и его аккаунт в X перестали работать на фоне указа ТрампаПолитика, 12:37
Матч КХЛ отложили более чем на час из-за аварии на линии электропередачиСпорт, 12:26
Провинция Канады ответит США на тарифы запретом алкоголя из ряда штатовПолитика, 12:19
NYT рассказала, как исполняется решение Трампа «о двух полах»Политика, 11:59
Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав КолокольниковОбщество, 11:36
Кабмин добавил семь стран в список допущенных к торгам валютой в РоссииЭкономика, 11:27
Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. ИнфографикаФинансы, 11:17