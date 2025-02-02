В Ростовской области сбили беспилотник
На юго-западе Ростовской области объявлена опасность атаки дронов, один беспилотник уже сбила мобильная огневая группа, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
Он добавил, что отражение воздушной атаки продолжается.
В Минобороны сообщили, что средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей в период с 10.00 до 11.10 мск.
В ночь на воскресенье, 2 февраля, были уничтожены пять беспилотников. Дроны сбили над Курской, Белгородской и Брянской областями.
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