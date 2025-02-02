Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 февраля. Об этом сообщает Минобороны.

«Три БПЛА — над территорией Курской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей», — отметили в ведомстве.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Куйбышевском районе средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Утром 1 февраля Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили девять украинских беспилотников: семь дронов уничтожили над Брянской областью и еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.