Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ за ночь
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 февраля. Об этом сообщает Минобороны.
«Три БПЛА — над территорией Курской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей», — отметили в ведомстве.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Куйбышевском районе средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Утром 1 февраля Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили девять украинских беспилотников: семь дронов уничтожили над Брянской областью и еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.
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