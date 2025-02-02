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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 2 февраля. Об этом сообщает Минобороны.

«Три БПЛА — над территорией Курской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей», — отметили в ведомстве.

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Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Куйбышевском районе средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Утром 1 февраля Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили девять украинских беспилотников: семь дронов уничтожили над Брянской областью и еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.

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Теги
Минобороны дроны ПВО


 

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