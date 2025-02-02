В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в поселке Малиновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — написал он.
Поселок Малиновка находится в Белгородском районе, он граничит с Харьковской областью Украины.
Минувшей ночью над территорией области сбили один беспилотник, передавало Минобороны России. Накануне вечером дроны атаковали в регионе два населенных пункта — село Двулучное в Валуйском округе и село Тишанка в Волоконовском районе, сообщал Гладков.
В среду, 29 января, в результате удара дрона по жилому дому в поселке Разумное погибли женщина и двухлетний ребенок. Еще один ребенок и его отец получили ранения.
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