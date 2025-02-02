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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотник атаковал поселок Малиновка Белгородского района. Мужчину ранило в результате детонации взрывного устройства, он умер от полученных травм, сообщил Гладков

Мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в поселке Малиновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — написал он.

Поселок Малиновка находится в Белгородском районе, он граничит с Харьковской областью Украины.

В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и ребенок
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минувшей ночью над территорией области сбили один беспилотник, передавало Минобороны России. Накануне вечером дроны атаковали в регионе два населенных пункта — село Двулучное в Валуйском округе и село Тишанка в Волоконовском районе, сообщал Гладков.

В среду, 29 января, в результате удара дрона по жилому дому в поселке Разумное погибли женщина и двухлетний ребенок. Еще один ребенок и его отец получили ранения.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года


 

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