 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серии

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

У владельца танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре, осталось лишь одно судно этой серии, которое не требует ремонта, сообщили «РИА Новости» в ЗАО «Волгатранснефть».

Исправное судно находится на реке Дон, уточнил владелец. Всего в распоряжении компании пять танкеров этой модели.

«Три в ремонте, два — в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи — аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться», — отметили в «Волгатранснефть».

Танкеры в отстое с открытием навигации отправятся по реке до судоремонтных заводов для проведения работ, отметил судовладелец.

Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазута
Общество

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря. После аварии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, их начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло до Крыма.

По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне лежит около 5 тыс. т мазута.

В результате аварии в регионе пострадали животные и птицы. По данным оперативного штаба Краснодарского края, порядка лишь 15% птиц, проходящих очистку и реабилитацию после загрязнения мазутом, выживают. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Керченский пролив Волгонефть мазут танкеры разлив мазута


 

Материалы по теме
Как выглядит изнутри потерпевший крушение танкер «Волгонефть». Видео
Общество
Судовладелец счел «единственно правильным» решение капитана «Волгонефти»
Общество
Только 15% отмытых от мазута птиц выжили при реабилитации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
«Ужасное выступление». Что говорят о поражении Шары Буллета в UFCСпорт, 08:52
Трюдо заявил о потрясении решением США «сделать канадцев мишенью»Политика, 08:50
В Белгородской области при атаке дрона погиб мужчинаПолитика, 08:40
Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серииОбщество, 08:23
Foreign Affairs описал новую эру «частных войн»Политика, 08:16
В МИД Китая напомнили об отсутствии победителей в торговых войнахПолитика, 07:58
Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ за ночьПолитика, 07:25
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета попытался избежать столкновенияОбщество, 07:16
В отравившейся дихлофосом красноярской семье погиб пятый ребенокОбщество, 06:57
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 06:46
В Ростовской области силами РЭБ подавили беспилотникПолитика, 06:45
Зеленский назвал вопросы к миротворческой миссии Запада на УкраинеПолитика, 06:35
В ответ на пошлины Трампа Канада введет свои, а Китай подаст иск в ВТОПолитика, 06:22
В центре Харькова из-за дрона загорелись склады на площади 2 тыс. кв. мПолитика, 06:04