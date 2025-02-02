Судовладелец «Волгонефти-239» рассказал об оставшихся танкерах серии
У владельца танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе в декабре, осталось лишь одно судно этой серии, которое не требует ремонта, сообщили «РИА Новости» в ЗАО «Волгатранснефть».
Исправное судно находится на реке Дон, уточнил владелец. Всего в распоряжении компании пять танкеров этой модели.
«Три в ремонте, два — в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи — аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться», — отметили в «Волгатранснефть».
Танкеры в отстое с открытием навигации отправятся по реке до судоремонтных заводов для проведения работ, отметил судовладелец.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение 15 декабря. После аварии часть нефтепродуктов попала в акваторию Черного моря, их начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло до Крыма.
По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне лежит около 5 тыс. т мазута.
В результате аварии в регионе пострадали животные и птицы. По данным оперативного штаба Краснодарского края, порядка лишь 15% птиц, проходящих очистку и реабилитацию после загрязнения мазутом, выживают. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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