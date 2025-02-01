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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов над тремя регионами за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По информации министерства, семь беспилотников уничтожили над Брянской областью и еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.

Кроме того, в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма.

Накануне, в ночь на 31 января, силы ПВО перехватили и сбили над семью регионами России 49 украинских беспилотников. В частности, 25 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Волгоградской области, шесть — над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

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Минобороны Украина дроны ВСУ


 

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