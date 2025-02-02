В Ростовской области силами РЭБ подавили беспилотник
В Ростовской области был нейтрализован беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА», — рассказал он.
По данным Слюсаря, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 31 января врио сообщил об отражении массированной атаки дронов в Ростовской области. Всего, по его словам, было сбито 25 беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. Никто не пострадал.
Минобороны сообщало, что в ту ночь всего были уничтожены 49 дронов. Помимо Ростовской области, восемь БПЛА были сбиты над Волгоградской, шесть — над Курской, четыре — над Ярославской и по два — над Белгородской, Воронежской и Краснодарским краем.
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