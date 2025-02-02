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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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Армия США раскрыла имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Третьим членом экипажа вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолет над Вашингтоном, была капитан Ребекка Лобах. Об этом сообщили в армии США.

Там отметили, что личность погибшей женщины-пилота была раскрыта по просьбе ее семьи.

В армии рассказали, что Лобах родилась в Северной Каролине, она проходила службу с июля 2019 года по январь 2025 года. Девушка не участвовала в боевых действия, но у нее были награды, в том числе медали «За заслуги перед армией», «За достижения в армии» и «За службу в национальной обороне».

Столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне вертолетом управляла женщина
Общество
Фото:Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images

Самолет авиакомпании American Eagle («дочка» American Airlines) столкнулся с вертолетом Black Hawk 29 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — три человека. Выживших нет.

В пятницу, 31 января, были опубликованы имена только двух членов экипажа вертолета. На тот момент члены семьи Лобах были против публикации ее имени. Согласно опубликованному списку, в экипаж вертолета также входили 28-летний сержант Райан Остин О'Хара из штата Джорджия и 39-летний старшина Эндрю Лойд Ивс из Мэриленда.

Ранее пользователи соцсетей среди одного из членов экипажа опознали пилота-трансгендера (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено) Джо Эллис. Вскоре Эллис опровергла эту информацию.

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Теги
Вашингтон США авиакатастрофа вертолеты Black Hawk


 

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