 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
0 

Столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне вертолетом управляла женщина

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images
Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, управляла женщина-пилот, у нее было 500 часов налета. Об этом сообщает Fox News.

Офицер армии США в отставке Джонатан Козиол назвал экипаж вертолета «очень опытной командой» и отметил, что помимо женщины-пилота на борту находились пилот-инструктор и командир экипажа. Полетный опыт пилота-инструктора составлял более 1 тыс. часов, а командира экипажа — сотни часов, добавил он.

По словам Козиола, во время тренировочных полетов вертолетом управляет оцениваемый пилот, но в случае чрезвычайной ситуации инструктор должен взять управление на себя.

В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном Вашингтоне
Общество
Фото:Getty Images

Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не выжил.

Ранее The New York Times со ссылкой на чиновников армии США сообщила, что Black Hawk проводил учебный полет именно неподалеку от аэропорта в Вашингтоне, так как эти вертолеты часто используются для перевозки членов администрации, конгрессменов и других высокопоставленных лиц.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Теги
Вашингтон США авиакатастрофа Black Hawk


 

Материалы по теме
В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном Вашингтоне
Общество
Лайнеру пришлось уйти на второй круг из-за вертолета за сутки до крушения
Общество
Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
KIA согласовала отзыв почти 30 тыс. машин в России из-за опасности пожараОбщество, 17:01
«Барселона» продлила контракт с лучшим молодым футболистом Европы-2021Спорт, 16:55
РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТТехнологии и медиа, 16:52
В Запорожской области после атаки дрона ВСУ погиб мужчинаПолитика, 16:50
«Рубин» расторг контракт с испанским тренером, не явившимся на сборыСпорт, 16:48
Названы мегаполисы, где доля ипотеки в новостройках упала сильнее всегоНедвижимость, 16:46
Канадский тренер «Авангарда» попал в ДТП перед матчем КХЛСпорт, 16:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Передавший взятку полицейский оценил свои услуги в 2,5 млн руб.Общество, 16:44
Бизнесмен в Австралии попал под суд за продажу пустых бочек вискиВино, 16:42
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Фицо назвал, кто стоял за попыткой переворота в СловакииПолитика, 16:37
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из МинобороныПолитика, 16:35
Минфин начал обсуждение новых параметров нулевого НДС для ресторановВино, 16:20