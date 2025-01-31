Столкнувшимся с лайнером в Вашингтоне вертолетом управляла женщина

Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles / U.S. Coast Guard / Getty Images

Военным вертолетом Black Hawk, который столкнулся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, управляла женщина-пилот, у нее было 500 часов налета. Об этом сообщает Fox News.

Офицер армии США в отставке Джонатан Козиол назвал экипаж вертолета «очень опытной командой» и отметил, что помимо женщины-пилота на борту находились пилот-инструктор и командир экипажа. Полетный опыт пилота-инструктора составлял более 1 тыс. часов, а командира экипажа — сотни часов, добавил он.

По словам Козиола, во время тренировочных полетов вертолетом управляет оцениваемый пилот, но в случае чрезвычайной ситуации инструктор должен взять управление на себя.

Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом 29 января. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не выжил.

Ранее The New York Times со ссылкой на чиновников армии США сообщила, что Black Hawk проводил учебный полет именно неподалеку от аэропорта в Вашингтоне, так как эти вертолеты часто используются для перевозки членов администрации, конгрессменов и других высокопоставленных лиц.