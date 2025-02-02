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Политика ,  
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В Гамбурге на протесты против политики ХДС и АдГ вышли 60 тыс. человек

Более 60 тыс. человек вышли на демонстрацию в Гамбурге после рассмотрения Бундестагом законопроекта об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что демонстранты критикуют кандидата в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, а также крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В пятницу, 31 января, парламент Германии отклонил («против» документа проголосовали 350 депутатов, «за» — 338) инициативу блока ХДС и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, или «Союз») законопроект об ужесточении миграционной политики. Он предусматривал возможность приостановления воссоединения семей с беженцами с ограниченным статусом защиты и расширение полномочий полиции вплоть до депортации. Законопроект был поддержан АдГ, которая также выступает за ужесточение миграционной политики.

На фоне дискуссии и после голосования в других городах Германии также прошли массовые акции протеста.

Бундестаг на фоне протестов отклонил законопроект о миграции
Политика
Фото:Nadja Wohlleben / Reuters

В середине января в Берлине состоялась массовая манифестация в Берлине против политики АдГ, президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. В ней приняли участие около 100 тыс. человек.

Сближение «Союза» и АдГ раскритиковал канцлер Олаф Шольц. «С момента основания Федеративной Республики Германия более 75 лет назад среди всех демократов всегда был четкий консенсус: мы не сотрудничаем с крайне правыми. Вы нарушили этот основополагающий консенсус нашей республики в пылу момента», — сказал он Мерцу в бундестаге накануне.

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Теги
Германия Гамбург Альтернатива для Германии протесты ХДС


 

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