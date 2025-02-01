На Украине неизвестный застрелил сотрудника полтавского ТЦК и скрылся

Фото: Полиция Полтавской области

На Украине неизвестный застрелил служащего полтавского РТЦК (аналог российского военкомата), сообщила пресс-служба сухопутных войск страны в своем телеграм-канале.

На автозаправочной станции в городе Пирятин мужчина в серой балаклаве потребовал от сопровождающего военнообязанных в учебный центр сдать оружие, угрожая охотничьим ружьем. Однако, получив отказ, он выстрелил в него. Сотрудник ТЦК погиб на месте.

После нападения он забрал автомат военного и скрылся вместе с одним из мобилизованных, сообщили в штабе.

В связи с происшествием власти Полтавской области объявили о специальной операции «Сирена», обеспечили взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами смежных регионов.

Ранее в январе украинец нанес ножевое ранение сотруднику ТЦК после просьбы предоставить личные документы для проверки. Инцидент произошел рано утром 7 января на железнодорожном вокзале в городе Днепре. Мужчина 45 лет отказался предоставить свои военно-учетные документы, после чего достал из кармана нож и ранил сотрудника ТЦК. Сотрудник обратился в больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Нападавший мужчина также обратился с заявлением в полицию. Он утверждает, что сотрудники ТЦК нанесли ему телесные повреждения. В связи с этим в единый реестр досудебных расследований Украины были внесены данные по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса — умышленное легкое телесное повреждение.