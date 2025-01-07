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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК

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Военная операция на Украине

Украинец нанес ножевое ранение сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) после просьбы предоставить личные документы для проверки, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области в телеграм-канале.

Инцидент произошел рано утром 7 января на железнодорожном вокзале в городе Днепре. Предварительно, мужчина 45 лет отказался предоставить свои военно-учетные документы, после чего достал из кармана нож и ранил сотрудника ТЦК.

Сотрудник обратился в больницу, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по ст. 345 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Максимальное наказание по статье — 14 лет лишения свободы.

Кроме этого, нападавший мужчина также обратился с заявлением в полицию. Он утверждает, что сотрудники ТЦК нанесли ему телесные повреждения. В связи с этим в единый реестр досудебных расследований Украины были внесены данные по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса — умышленное легкое телесное повреждение.

По ней может грозить штраф, общественные работы до 200 часов или исправительные работы до одного года.

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В середине октября 2024 года двум украинцам, напавшим с топором на сотрудников ТЦК в Черновицкой области, дали по три года заключения. Один из них сбил сотрудника своим автомобилем «Нива», а второй бросился на военных с топором. Водитель «Нивы» затем тоже вышел из машины с топором и нанес несколько ударов обухом.

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Днепр ТЦК ножевое ранение
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