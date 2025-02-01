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Военная операция на Украине ,  
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За сутки ВСУ потеряли более 155 военных в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Курской области Украина потеряла за сутки 1 февраля более 155 военных, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и полевое артиллерийское орудие, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что российские вооруженные силы (ВС) продолжают отражать атаку ВСУ на регион. Во время своего наступления ВС поразили тяжелую механизированную украинскую бригаду, а также четыре механизированные и две десантно-штурмовые бригады, морскую пехоту и силы территориальной обороны в нескольких населенных пунктах в Курской области. К тому же Россия отразила две контратаки ВСУ.

В Минобороны отметили, что за все время военных действий на курском направлении (с 6 августа 2024 года) Украина потеряла более 56 тыс. военных, 327 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1663 боевые бронированные машины, более 1 тыс. автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другую технику.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Ранее, 17 января, Минобороны России впервые раскрыло, какую территорию после августовского нападения смогли занять ВСУ. Под контролем украинских военных в Курской области было 1268 кв. км. К середине января, по данным российского ведомства, освободить удалось 801 кв. км — 63,2% от изначально захваченной противником территории.

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Теги
Украина потери военных Курская область Минобороны


 

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