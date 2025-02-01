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Политика ,  
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Медведев призвал не забывать слова сенатора из Чехии о блокаде Ленинграда

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал слова сенатора из Чехии Мирославы Немцовой, которая ранее призвала повторить блокаду Ленинграда.

По его словам, она «пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан». «Ну как это укладывается в голове, а?» — написал Медведев в телеграм-канале.

Медведев добавил, что подобных высказываний забывать нельзя и в ответ пожелал современной Чехии повторения событий времен Пражской весны 1968 года.

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Ранее Мирослава Немцова написала на своей странице в соцсети X пост с пожеланием России «снова испытать» блокаду Ленинграда 1941–1944 годов, после чего публикации была удалена. В беседе с чешским изданием iDNES.cz Немцова заявила, что «не писала ничего подобного, а обвинения
в подобных высказываниях «являются чьей-то чистой выдумкой».

Губернатор Ленинградской области Александр Беглов, комментируя публикацию, заявил, что высказывание чешского сенатора «оскорбили память миллионов жертв» времен блокады Ленинграда. Следственный комитет России намерен дать правовую оценку высказываниям, прозвучавшим от имени сенатора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди политиков, в том числе в Чехии, по-прежнему присутствуют русофобы, которые «сами не понимают, что говорят». Он призвал не обращать внимания на такие слова.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года


 

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