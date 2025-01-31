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Политика ,  
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СК решил оценить высказывания чешского политика о блокаде Ленинграда

Мирослава Немцова
Мирослава Немцова (Фото: Občanská demokratická strana / Flickr)

Следственный комитет России решил дать правовую оценку высказываниям чешского политика о блокаде Ленинграда, сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, речь идет о чешском сенаторе Мирославе Немцовой, которая на своей странице в социальной сети X написала пост с пожеланием России «снова испытать» блокаду Ленинграда 1941–1944 годов. В настоящий момент на странице Немцовой такой пост отсутствует, сенатор заявила о том, что распространяемая информация не соответствует действительности и подобный пост она не писала.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент и отметил, что среди политиков, в том числе в Чехии, по-прежнему присутствуют русофобы, которые «сами не понимают, что говорят». Он призвал не обращать внимания на такие высказывания.

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Следственный комитет Россия оценка блокада Ленинграда Чехословакия


 

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