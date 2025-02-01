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Общество ,  
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В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии на АЭС

Школьнику с гражданством Финляндии и России не разрешили в рамках экскурсии посетить АЭС «Олкилуото», расположенную на одноименном острове. Об этом сообщает  государственная телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Руководство АЭС объяснило, что приняло решение не допускать ученика на территорию объекта «в целях обеспечения безопасности и из-за сложившейся в мире ситуации». Там также отметили, что ученик гимназии Kulosaaren lukio не может участвовать в экскурсии вместе с другими школьниками, поскольку родился в России. Мать ребенка Анастасия назвала ситуацию абсурдной и противоправной, обвинив руководство АЭС в дискриминации.

В пресс-службе АЭС отметили, что граждан России и Белоруссии не допускают на экскурсии на ядерные объекты «на основе оценки рисков в области корпоративной безопасности и сотрудничества с властями».

По данным посольства России в Хельсинки, в Финляндии проживают около 75 тыс. российских граждан.

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АЭС «Олкилуото» была построена 1 февраля 1974 года. На станции работают три реактора, которые производят более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии. Реактор типа EPR (блок 3) имеет мощность 1600 МВт, что делает его в настоящее время самым мощным блоком атомной электростанции в Европе и третьим по мощности в мире. Коммерческая эксплуатация третьего энергоблока началась 16 апреля 2023 года.

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Финляндия россияне экскурсия российское гражданство


 

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