В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и вылет самолетов
Ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Ульяновска, действовавшие с утра 1 февраля 2025 года, сняты. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.
По словам Кореняко, временные ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
В последнее время ограничения на полеты в российских самолетах вводились несколько раз на фоне атак украинских беспилотников в ряде российских регионов. В 2025 году в аэропорту Ульяновска вводились ограничения 11, 14, 21 и 24 января.
Согласно данным ежедневной сводки Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над тремя регионами.
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