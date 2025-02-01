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Военная операция на Украине ,  
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В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и вылет самолетов

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Военная операция на Украине

Ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Ульяновска, действовавшие с утра 1 февраля 2025 года, сняты. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.

По словам Кореняко, временные ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

В последнее время ограничения на полеты в российских самолетах вводились несколько раз на фоне атак украинских беспилотников в ряде российских регионов. В 2025 году в аэропорту Ульяновска вводились ограничения 11, 14, 21 и 24 января.

Согласно данным ежедневной сводки Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над тремя регионами. 

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Теги
Ульяновск ограничения аэропорты Росавиация


 

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