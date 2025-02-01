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Общество ,  
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Аэропорт Ульяновска приостановил прием и отправку самолетов

С начала года в аэропорту Ульяновска несколько раз вводили ограничения, в последний раз — 24 января

Аэропорт Ульяновска Баратаевка временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены рано утром 1 февраля «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов»

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

[ РБК ] Аэропорт Мурманска восстановил работу после атаки беспилотника

Ограничения на полеты в российских аэропортах в последнее время вводят на фоне атак беспилотников, которые происходят после начала военных действий на Украине.

В аэропорту Ульяновска с начала года несколько раз приостанавливали полеты, например, 11, 14, 21 и 24 января.

 

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Ульяновск Росавиация аэропорты приостановка полетов


 

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