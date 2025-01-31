Военные уничтожили 49 дронов над семью регионами России за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 49 беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны.
«25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Волгоградской области, 6 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Ярославской области и по 2 — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края», — сказано в сообщении.
Дроны в Ростовской области сбили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах, уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«По данным оперативных служб, пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», — рассказал он.
Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщал о пяти дронах вместо четырех и уточнял, что их сбили на подлете к столице региона. С его слов, никто не пострадал, разрушений нет.
В Воронежской области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по дороге автомобиль, водитель ранен в ногу, рассказал губернатор Александр Гусев. В том же районе повреждены частный жилой дом и ферма, а в Воронеже из-за падения сбитого дрона на промышленном предприятии повреждено остекление.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»