Военные уничтожили 49 дронов над семью регионами России за ночь

Средства ПВО за ночь сбили 49 беспилотников над семью регионами России, сообщило Минобороны.

«25 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Волгоградской области, 6 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Ярославской области и по 2 — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края», — сказано в сообщении.

Дроны в Ростовской области сбили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах, уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По данным оперативных служб, пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», — рассказал он.

Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщал о пяти дронах вместо четырех и уточнял, что их сбили на подлете к столице региона. С его слов, никто не пострадал, разрушений нет.

В Воронежской области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по дороге автомобиль, водитель ранен в ногу, рассказал губернатор Александр Гусев. В том же районе повреждены частный жилой дом и ферма, а в Воронеже из-за падения сбитого дрона на промышленном предприятии повреждено остекление.